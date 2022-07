Atletica: Mondiali; medaglia n.19 per Allyson Felix

Condividi l'articolo

(ANSA) – EUGENE, 16 LUG – Allyson Felix ha dato l’addio

all’attività agonistica conquistando la 19/a medaglia mondiale

della sua carriera. E’ il bronzo conquistato dagli Usa in

nottata, nella finale della 4X400 mista (due uomini e due donne)

vinta dalla Repubblica Dominicana davanti all’Olanda, con gli

statunitensi al terzo posto.

Se la Felix e Kennedy Simon avessero reso al meglio, forse il

metallo avrebbe potuto essere più pesante ma la 36enne sprinter,

applauditissima, lascia comunque senza rimpianti, e dopo aver

messo in bacheca anche undici medaglia olimpiche di cui sette

d’oro. “E’ stato qualcosa di molto speciale per me – le parole

di Felix dopo la finale – avere avuto la possibilità di

chiudere la carriera davanti al mio pubblico. E’ stato

bellissimo, mia figlia era sugli spalti e certo non dimenticherò

questa mia ultima gara”. “Chiudo portandomi via tanti bellissimi

ricordi – ha aggiunto -, ma sapevo che per me era arrivato il

tempo di lasciare spazio agli altri, ai più giovani. Sono in

pace con me stessa e provo immensa gratitudine per il mio

sport”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte