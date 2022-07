Condividi l'articolo

(ANSA) – EUGENE, 15 LUG – L’azzurro Nicholas James Ponzio

vola in finale nel getto del peso ai mondiali di atletica in

corso a Eugene, in Oregon, L’oriundo siculo-americano ha

lanciato a 21.35 metri.

Serata no, invece, per Leonardo Fabbri: il toscano si ferma a

19.9 metri con il primo lancio, ed il secondo è nullo. Per lui

niente finale. (ANSA).



—

