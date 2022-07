Atletica: mondiali; salto in lungo, oro al cinese Wang Jianan

Condividi l'articolo

(ANSA) – EUGENE, 16 LUG – Il cinese Wang Jianan conquista

l’oro nel salto in lungo ai mondiali di atletica in corso a

Eugene, in Oregon, piazzando un balzo di 8,36 metri risultato

imbattibile. Beffato il greco superfavorito Miltiadis Tentoglou,

già vincitore del titolo olimpico, di quello mondiale indoor e

di quello europeo.

Fino al sesto turno il cinese – che aveva vinto soltanto un

bronzo da giovanissimo a Pechino 2015 – stazionava su un “normale” 8,03. Ma con l’ultimo salto è riuscito a scalzare

dalla vetta per quattro centimetri Tentoglou (8,32 metri), e la

risposta del greco (fermatosi a 8,20 metri) non è bastata per

riprendere il comando.

Bronzo a un decatleta, lo svizzero Simon Ehammer,

particolarmente a suo agio con il lungo: 8,16 metri. (ANSA).



