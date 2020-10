Atletica: Palmisano vince a Podebrady e fa minimo per Giochi

(ANSA) – PODEBRADY, 10 OTT – Missione compiuta. Antonella

Palmisano trionfa con la maglia azzurra al match internazionale

di Podebrady, in Repubblica Ceca, e firma lo standard

d’iscrizione per l’Olimpiade di Tokyo nella 20 km di marcia, con

il tempo di 1h28’40”. La marciatrice pugliese torna a

festeggiare sulle strade boeme a distanza di tre anni dal

successo in Coppa Europa e completa una prova di estrema

autorità e rinnovata consapevolezza, staccando al

diciassettesimo chilometro le compagne d’avventura, la

brasiliana Erica De Sena (1h29:14) e l’ecuadoregna Glenda

Morejon (1h29:32), grazie a un ottimo finale in progressione

(ultimi 5 km in 21:21) e un’intera gara in pieno controllo,

sempre al comando.

Per la 29enne delle Fiamme Gialle era la prima ‘venti’

dell’anno, dodici mesi dopo Mondiali di Doha, ovvero quella

gara iridata da cui voleva riscattarsi il prima possibile.

Quello di oggi per la Palmisano è il risultato che serviva per

programmare serenamente l’appuntamento a cinque cerchi che si

disputerà sulle strade di Sapporo.

Nella top ten della ‘classica’ di Podebrady anche l’altra

azzurra Lidia Barcella (Bracco Atletica): decima e con un

miglioramento di quasi tre minuti in 1h35:05 (aveva 1h37:43).

Per oltre metà gara viaggia insieme a Federica Curiazzi (Atl.

Bergamo Oriocenter), poi 13/a con 1h38:10, suo miglior tempo dal

2015. (ANSA).



—

