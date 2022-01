Atletica, peso: Crouser a 23,38 metri, è nuovo primato mondiale

Condividi l'articolo

(ANSA-AFP) – NEW YORK, 29 GEN – Il due volte campione

olimpico del lancio del peso, Ryan Crouser, ha migliorato il

primato mondiale che già gli apparteneva, gareggiando ai

Millrose Games indoor a New York. L’atleta statunitense ha

lanciato il peso a 23,38 metri. Crouser si è presentato in

pedana all’Armory di Manhattan con un cappello da cowboy in

testa ed è stato protagonista di un lancio che ha mandato il

peso un centimetro oltre il precedente primato mondiale, che

aveva stabilito all’aperto il 18 giugno 2021, durante le

selezioni olimpiche statunitensi di Eugene (23,37 metri).

(ANSA-AFP).



