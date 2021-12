Atletica: Stano, ‘Dopo Tokyo voglio ancora migliorare’

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 07 DIC – “La medaglia d’oro mi ha aiutato a

farmi sentire da più gente, a portare dei messaggi che vanno

oltre lo sport”. Così Massimo Stano, campione olimpico della 20

km di marcia a Tokyo 2020, durante gli Atletica Italiana Awards

al MAXXI di Roma. “Da sempre mi auto convinco di stare bene – ha

aggiunto Stano – ripetermi che sono il più forte del mondo è il

mio mantra e continuerò a farlo in ogni gara. Se non ti alleni

gli altri non ti stanno a guardare, voglio continuare a

migliorare”.

L’olimpionica della 20 km femminile Antonella Palmisano ha

invece polemizzato sull’assenza della marcia nei grandi meeting

internazionali di atletica: “Purtroppo nella marcia non abbiamo

la possibilità di farci conoscere: perché non mettere la marcia

nei meeting? Magari non la 20 chilometri per annoiare, ma

facciamoci conoscere”. (ANSA).



