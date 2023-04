Atletica: svelato format staffetta mista marcia a Parigi 2024

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 08 APR – ‘World Athletics’ e Cio hanno svelato

oggi il format della gara che, a partire da Parigi 2024, entrerà

nel programma olimpico della disciplina regina dei Giochi. Si

tratta della staffetta mista della marcia che, in nome della

parità di genere, prenderà il posto della 50 km maschile e verrà

disputata alle 7.30 del 7 agosto 2024 sullo stesso percorso

delle gare individuali di marcia, vicino alla Tour Eiffel nel

centro di Parigi. In una nota, l’ente mondiale dell’atletica

prevede che la durata sarà di “circa tre ore” precisando che

ogni team sarà composto da quattro atleti, due uomini e due

donne, che partiranno in questo ordine “uomo-donna-uomo-donna”.

La distanza sarà pari a quella della maratona e quindi di 42.195

km, e quindi ogni componente della staffetta percorrerà poco più

di 10 chilometri.

I criteri di qualificazione per questa gara dei Giochi del

prossimo anno, fa sapere ‘World Athletics’, verranno resi noti

prossimamente. (ANSA).



