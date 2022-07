Atletica: Tamberi quarti ai mondiali, oro a Barshim

Condividi l'articolo

Gianmarco Tamberi ha conquista il quarto posto nel salto in alto ai Mondiali di atletica in corso a Eugene, in Oregon, fermandosi a 2.35 dopo aver saltato al secondo tentativo 2.33. In virtù di questo risultato l’azzurro è giunto quarto, mentre la gara è proseguita con il qatariota Mutaz Essa Barshim, il sudcoreano Woo Sang-hyeok e l’ucraino Andrij Procenko.

Alla fine la vittoria è andata al campione olimpico Mutaz Essa Barshim che ha fallito il tentativo a 2.42 e ha rinunciato, risultando comunque primo dopo una prova quasi senza errori. L’argento è andato alla Corea del Sud con Woo che non ha superato 2.39. Terzo posto per l’ucraino Protsenko con 2.33 al primo tentativo.

L’atleta marchigiano campione olimpico ha superato agevolmente le prime prove, con l’asticella a 2.19, 2.24 e 2.27. A 2.30 ha mancato due volte l’obiettivo, ma alla terza ce l’ha fatta, al secondo tentativo ha superato anche i 2.33, nonostante le sue non perfette condizioni fisiche.

“Ci ho messo l’anima e il cuore, peccato perché stavolta non è bastato, porto a casa di essere stato un esempio di resilienza per l’Italia”, ha detto Gianmarco Tamberi in una intervista alla Rai, subito dopo il quarto posto. “L’oro mondiale? Arriverà, se faccio quarto in queste condizioni non può che arrivare. Intanto voglio guarire; Monaco

è un obiettivo diverso dal Mondiale, ci sarò e voglio vincere ma prima devo guarire”, ha aggiunto.

