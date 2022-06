Atletica: Tamberi vince allo spareggio, ma niente stretta di mano

Condividi l'articolo

Alla fine Gianmarco Tamberi ce l’ha fatta, conquistando la maglia tricolore di campione nazionale di salto in alto dopo i ‘tempi supplementari’ contro Marco Fassinotti, con il quale aveva chiuso alla pari la gara dell’alto, a 2.23 con ‘percorso netto’ e poi tre errori a testa a 2.26.

Poi però, a differenza di quanto successo all’Olimpiade di Tokyo, non si era messo d’accordo con il rivale (sembra sia stato Fassinotti a rifiutare l’ipotesi del titolo condiviso) e quindi i due erano andati all’extra time. Sia Tamberi sia Fassinotti hanno rifallito a 2.26, poi si è scesi a 2.23 ed entrambi hanno superato questa misura, si è risaliti a 2,26 e questa volta ‘Gimbo’ è riuscito a imporsi. Senza poi stringere la mano al rivale, come di solito si fa in questi casi, e anzi si è lasciato sfuggire un commento nei confronti del rivale. Come a voler far capire che avrebbe preferito il titolo alla pari risparmiando energie preziose in vista dei prossimi impegni, Mondiali in primis.



—

