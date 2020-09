Atletica: Tortu fa 10.07, miglior tempo europeo anno sui 100

(ANSA) – ROMA, 15 SET – Filippo Tortu lascia il segno a

Bellinzona. In Svizzera miglior tempo europeo dell’anno per lo

sprinter azzurro delle Fiamme Gialle che nei 100 metri

nonostante il vento contrario di -0.2 fa fermare il crono a

10.07. È secondo dietro al sudafricano Akani Simbine (10.02). È

la sfida che si riproporrà giovedì allo Stadio Olimpico di Roma

in occasione del Golden Gala Pietro Mennea, con l’aggiunta del

campione italiano Marcell Jacobs e dello statunitense Mike

Rodgers. Per Tortu è il primato stagionale migliorato di cinque

centesimi rispetto al 10.12 di Savona ed è un pronto riscatto

dopo la rinuncia alla finale degli Assoluti di Padova per un

affaticamento al bicipite femorale destro. “Era quello che ci

voleva, è stata una bella iniezione di fiducia – ha detto Tortu

– è stata un’ottima gara contro grandissimi campioni. Era la mia

prima volta a Bellinzona, ci venivano a gareggiare mio padre e

mio fratello, la pista è fantastica e sono davvero contento di

aver corso qui”. Il crono è lo stesso 10.07 che gli ha dato il

settimo posto mondiale nella finale iridata di Doha lo scorso

anno ed è il quinto tempo in carriera, a otto centesimi dal

record italiano di 9.99 di Madrid del 2018. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte