Atletica: Tortu “nel 2022 farò anche 200, punto a podio europeo”

(ANSA) – ROMA, 03 NOV – “I 200 sono sempre stati nelle mie

corde ma per vari motivi non sono mai riuscito a prepararli nel

modo giusto. Ora lo voglio fare, la prossima stagione correrò

entrambe le distanze e nei 200 punto a una medaglia agli Europei

di Monaco e alla finale ai Mondiali di Eugene”. Così il

velocista azzurro Filippo Tortu, campione olimpico a Tokyo con

la 4×100, parlando ad Atletica TV.

Il campione azzurro, rispondendo alle domande giunte dai

tifosi via Instagram, ha anche parlato del suo stato d’animo

dopo il ritorno dal Giappone: “Temevo di sentirmi appagato,

svuotato, invece mi sono scoperto ancora più determinato – ha

dichiarato -. L’oro olimpico mi ha sbloccato, mi ha fatto

comprendere quali devono essere i miei obiettivi. Mi sono

trovato addosso una gran fame agonistica, quella che si è vista

anche nel 20.11 di Nairobi (lo scorso 18 settembre ndr)”.

Tornando alla prossima stagione, Tortu ha aggiunto: “So che

posso fare determinate cose e di conseguenza devo pormi grandi

obiettivi. Questo non significa che li realizzerò, che vincerò,

ma il mio obiettivo deve essere quello. Devo allenarmi con in

testa il massimo risultato”. (ANSA).



