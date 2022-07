Atletica: Tortu vede i Mondiali, primato stagionale nei 200

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 03 LUG – Secondo tempo in carriera a quattro

centesimi dal personale, un buon viatico in vista dei Mondiali

di Eugene. L’olimpionico della staffetta, Filippo Tortu (Fiamme

Gialle), corre il primato stagionale di 20″15 (+1,2 il vento)

nei 200 metri di La Chaux-de-Fonds. Sulla pista svizzera,

l’azzurro è terzo nella gara del clamoroso 19″63 del cubano

Reynier Mena che prima di oggi aveva un personale di 20″04 e di

colpo diventa il 10/a duecentista di sempre. Secondo posto per

il francese Meba Mickael Zeze che scende a un sontuoso 19″97

(dal suo limite di 20″41). “Sono davvero contento – il commento

di Tortu – dopo gli Assoluti ci voleva una reazione d’orgoglio.

Oggi c’erano le condizioni perfette per gareggiare, quindi avrei

potuto fare anche un po’ di meno”. In questa stagione, il 23enne

brianzolo aveva debuttato nei 200 con il 20″41 ventoso di Doha e

poi si era ripetuto in 20″40 al Golden Gala di Roma. (ANSA).



