(ANSA) – EUGENE, 25 GIU – La statunitense Sydney McLaughlin

ha stabilito il nuovo record del mondo di 400 ostacoli donne

vincendo in 51″41 l gara dei Trials Usa, i campionati nazionali

che quest’anno valgono come selezione per i Mondiali. Il

precedente primato di 51″46 apparteneva alla stessa McLaughlin,

che lo aveva ottenuto l’anno scorso quando aveva vinto la finale

olimpica di Tokyo. (ANSA).



