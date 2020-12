Atletica: Tricolori maratona, titoli a Epis e Grano

(ANSA) – ROMA, 13 DIC – Risultati significativi nei

Campionati italiani assoluti di maratona, a Reggio Emilia. Tra

le donne conquista il successo Giovanna Epis che firma il record

personale in 2h28:03. La 32enne veneziana dei Carabinieri

festeggia un progresso di oltre un minuto e la conferma dello

standard di iscrizione per le prossime Olimpiadi di Tokyo

(2h29:30) già ottenuto nella scorsa stagione (2h29:11

nell’aprile 2019 a Rotterdam).

È il suo primo tricolore della carriera, al termine di una

prova condotta con notevole regolarità, per ribadire il bel

momento di forma dopo essere stata la migliore delle italiane

due mesi fa nei Mondiali di mezza maratona a Gdynia, in Polonia,

anche in quel caso con un personal best (1h11:14). Completano il

podio della rassegna nazionale sui 42,195 chilometri l’ex

campionessa europea Anna Incerti (Fiamme Azzurre, 2h35:40) e

Catherine Bertone (Atl. Sandro Calvesi, 2h39:39).

Il nuovo campione italiano al maschile è Giovanni Grano (Nuova

Atletica Isernia), trentenne molisano che a sua volta celebra il

primo titolo e un ampio miglioramento in 2h14:31 togliendo un

minuto e mezzo al proprio limite. Nella seconda metà riesce a

staccare nettamente gli altri italiani, ma alle sue spalle

crescono anche il siciliano Alessio Terrasi (Gp Parco Alpi

Apuane, 2h17:41) e Salvatore Gambino (Dk Runners Milano,

2h18:08) in una mattinata fredda ma soleggiata, sulle strade di

un percorso scorrevole con quattro giri nella zona industriale

della città. (ANSA).



