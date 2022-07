Atletica, ucraina Mahuchikh: “Nessuno spazio ad assassini russi”

Condividi l'articolo

(ANSA-AFP) – EUGENE (USA), 13 LUG – L’atleta ucraina

Yaroslava Mahuchikh, autrice della migliore prestazione mondiale

dell’anno nel salto in alto, ha detto a Eugene (Usa) che gli “assassini” russi non possono avere spazio ai Mondiali di

atletica leggera, in programma da venerdì nella città

dell’Oregon. La 20enne medaglia d’oro ai Mondiali Indoor di

Belgrado a marzo ha ricordato in particolare il caso della

rivale ed ex amica russa, la campionessa del mondo in carica e

olimpionica Mariya Lasitskene, che non potrà gareggiare a

Eugene: la Federazione internazionale di atletica leggera ha

infatti seguito la raccomandazione del Cio di bandire gli atleti

russi e bielorussi dalle proprie gare dopo l’invasione

dell’Ucraina. “Prima del 24 febbraio (data dell’inizio

dell’invasione russa dell’Ucraina), avevamo buoni rapporti, ci

siamo parlati”, ha detto la Mahuchikh ai giornalisti, parlando

della Lasitskene. “Ma quel giorno è cambiato tutto, perché lei

non ha mai scritto ai nostri atleti. E invece ha scritto a

Thomas Bach (presidente del Cio) per poter gareggiare”. “Non

voglio vedere assassini sulla pista. Perché questa guerra ha

ucciso molti dei nostri atleti”, ha detto la Mahuchikh, che si è

recata ai Mondiali Indoor di Belgrado a marzo, fuggendo dalla

città natale di Dnepr, nell’Ucraina orientale, con la propria

auto. Un’esperienza vissuta in uno stato di “panico totale”, ha

detto. “Tre giorni trascorsi in macchina, sono stati i tre

giorni più lunghi della mia vita”. La Mahuchikh è stato medaglia

di bronzo alle ultime Olimpiadi di Tokyo e argento ai Mondiali

2019 di Doha, nelle due competizioni vinte dalla russa

Lasitskene. (ANSA-AFP).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte