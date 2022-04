Atletica: Vivicittà, in 20mila hanno corso per la pace

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 03 APR – Ventimila persone hanno colorato le

strade di trenta città italiane per la 37/a edizione di

Vivicittà, la corsa sociale che quest’anno aveva come tema

fondante la pace. La manifestazione, organizzata dalla Uisp, si

è tenuta anche a Suceava, città romena al confine ucraino, dove

si trova un importante centro di accoglienza per le persone in

fuga dalla guerra: qui una delegazione Uisp ha portato aiuti e

medicinali. “Vivicittà ha dato vita ad una catena umana che

dall’Italia è arrivata sino al confine con l’Ucraina – ha detto

Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp – Una giornata che ha

dimostrato la forza dello sport per tutti, al servizio di valori

fondanti: convivenza sociale, solidarietà, accoglienza”. Nella

classifica dei 10 km, i vincitori dell’edizione 2022 sono Léonce

Bukuru (29’37”), ventenne atleta del Burundi che ha corso a

Pescara, e Gloria Venturelli (34’28”), che si è aggiudicata la

prova femminile vincendo a Reggio Emilia. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte