Atletica:100 m a Résisprint;Tortu in 10”18, non si migliora

(ANSA) – ROMA, 15 AGO – Non è andata come nelle attese: la

magica pista di La Chaux-de-Fonds, mecca dello sprint in terra

di Svizzera (lo scorso anno teatro del giro record di Davide Re,

cronometrato in 44.77), non regala il ferragosto di fuoco

sperato alla vigilia Al meeting Résisprint Filippo Tortu

(Fiamme GIalle) si impone nei 100 metri in 10.18 (vento +0.2),

batte Marcell Jacobs (quarto in 10.23), ma non arriva il crono a

sensazione tanto agognato. Il responso del cronometro, in

occasione della finale, è peggiore di quello della batteria

(10.16 per Tortu, 10.18 per Jacobs, vento -0.4), ma in entrambe

le occasione appare chiaro come le condizioni atmosferiche siano

diverse da quelle che hanno reso magica la pista svizzera. In

batteria l’avvio di Tortu e Jacobs non è dei migliori, mentre

nella finale il brianzolo delle Fiamme Gialle esce decisamente

meglio dai blocchi, e supera nei metri conclusivi l’olandese

Joris Van Gool (secondo in 10.23), scappato via al colpo di

pistola. Prima di Jacobs, al terzo posto, anche il ghanese

Safo-Antwi (10.21), con il poliziotto quarto in 10.23.

“Sicuramente le aspettative erano altre – le parole di Tortu –

ma credo che anche in questa occasione siano arrivati dei

segnali positivi. Il 100 metri ottimale è in costruzione, e

credo arriverà all’inizio del mese di settembre. Il fatto di

aver battuto in questa occasione atleti che sono già andati

molto forte, è un fatto che mi soddisfa. Un passo alla volta

verso la forma ideale”. “Abbiamo osato un po’ troppo – il

commento di Jacobs – poco prima della finale le gambe erano

molto dure, mi chiedevo come avrei fatto a correre. Dò

appuntamento a Filippo alle prossime uscite, dagli Assoluti (che

Tortu però non conferma di aver deciso di correre, ndr) al

Golden Gala”.

Finale dei secondi vinta da Antonio Infantino (Athletic Club 96

Alperia) in 10.45 (vento -1.3), crono superiore a quello

realizzato dall’italo-britannico in batteria (10.41, +1.2). Tra

le donne, notevole 11.43 (primato personale, v. -0.6) per Zaynab

Dosso (Fiamme Azzurre), che si piazza al terzo posto e lima un

centesimo al già buon 11.44 della batteria. (ANSA).



