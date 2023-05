Atletica:Arese gran tempo in Francia,’lo dedico a Flavia Ferrari

Condividi l'articolo

(v. ‘Atletica: muore a 24 anni Flavia…’ delle 17:31) (ANSA) – MONTREUIL, 31 MAG – Fantastica prestazione di Pietro

Arese a Montreuil, in Francia: l’azzurro corre in 3:34.37 e

diventa il secondo italiano di sempre nei 1500 metri,

migliorando il personale di 3:35.00 che aveva realizzato lo

scorso anno in occasione del quarto posto agli Europei di Monaco

di Baviera.

Gara intelligente per il piemontese delle Fiamme Gialle che

rimane in coda nelle battute iniziali e poi progressivamente

risale il gruppo nell’ultimo giro chiudendo al terzo posto, alle

spalle del keniano Kamar Etiang (3:33.99) e del francese Jimmy

Gressier (3.34.08).

La dedica, appena terminata la gara, è per Flavia Ferrari, ex

mezzofondista azzurra già in Nazionale insieme a lui agli

Europei U20 di Grosseto, tristemente scomparsa oggi a 24 anni: “Era una mia amica, abbiamo passato momenti belli in Nazionale.

È ingiusto perdere la vita così giovani”, il suo ricordo.

Per Arese, 23 anni, era il debutto stagionale all’aperto nei

1500 dopo il quinto posto agli Europei indoor di Istanbul in

marzo. Meglio di lui nella storia azzurra della specialità resta

soltanto il primatista italiano Gennaro Di Napoli (3:32.78 a

Rieti nel 1990), superato anche il 3:34.57 del presidente

federale Stefano Mei datato 1986. (ANSA).



