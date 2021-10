Atletica:contro sedentarietà a Roma si corre con Longevity Run

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 21 OTT – Il mondo amatoriale dei runner torna

in pista a Roma. Dopo il successo della mezza maratona RomaOstia

andata in scena lo scorso weekend, i prossimi 23 e 24 ottobre i

riflettori saranno puntati sulla Longevity Run, gara competitiva

e non competitiva di 5 chilometri, a partire dalle ore 10 del

mattino allo stadio Martellini delle Terme di Caracalla.

L’obiettivo è quello di tornare in pista e di sensibilizzare il

più possibile la popolazione sull’importanza dell’attività

sportiva, dei corretti stili di vita e della prevenzione. Come sottolinea il Prof. Francesco Landi, responsabile del

centro terapia Long-Covid del Policlinico Gemelli nonché membro

del Cda di Sport e Salute Spa: “Oggi dobbiamo ripartire,

pensando di fare adeguata prevenzione e dedicare estrema

attenzione ai corretti stili di vita. Quindi, esercizio fisico e

sana alimentazione. La RomaOstia ha rappresentato in questo

senso la ripartenza delle attività podistiche amatoriali, nel

prossimo weekend invitiamo tutti i runner a fare prevenzione e

sport”. A partire da sabato 23 ottobre, sarà messo a

disposizione di tutti i partecipanti un Medical Check up

gratuito eseguito dai medici del Policlinico Gemelli. “Unica finalità, è riaffermare l’importanza della prevenzione

e dei corretti stili di vita. Sabato si potrà anche fare la

vaccinazione anti influenzale e per i ritardatari anche la

vaccinazione anti-Covid 19”, ribadisce Landi, che con il

Policlinico Gemelli ha anche completato un sondaggio di mille

campioni su settemila partecipanti all’ultima RomaOstia per

capire il reale impatto del Covid sui runner amatoriali durante

il lockdown.

I primi dati emersi sono preoccupanti: il 50% di chi ha

risposto al test ha dichiarato di non aver fatto alcun esercizio

fisico durante il lockdown e Il 25% ha ridotto il livello totale

di allenamento anche dopo il lockdown. In più, il 60% non ha

preparato la gara come in passato e soprattutto (dato più

allarmante), il 30% è ingrassato mediamente di 4 kg. Mentre il

37% ritiene di aver un peggiore stato di salute. Per l’80% dei

partecipanti al sondaggio, la RomaOstia era la prima gara negli

ultimi due anni, di questi il 10% ha avuto il Covid e solo il 2%

non era vaccinato. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte