Atletica:Jacobs,mi esalto quando trovo rivali migliori di me

(ANSA) – ROMA, 20 MAR – “Mi sono buttato in una disciplina

che non è la mia gara, ma è stato importante aver dimostrato che

sono ancora il numero uno. Rispetto a Tokyo qui sapevo che era

un’altra gara, veramente complicata perché i due americani erano

lì per battermi e quello che è arrivato secondo (Coleman ndr)

per confermarsi il numero uno. Ma io quando ho avversari più

forti di me mi esalto”. E’ un Marcell Jacobs come sempre sereno

quello che, intervenendo nel corso di ‘Che tempo che fa’ su Rai

Tre, analizza la propria vittoria di ieri nella gara dei 60

metri dei Mondiali indoor di atletica. “Ora non ho più avversari

più forti di me? – dice ancora l’olimpionico di Tokyo -Io non mi

esalto e rimango sempre con i piedi per terra”.

Ma cos’è la velocità? Cosa c’è dietro quei secondi di una gara

di sprint? “Quei 6.41 o quei 9.80 – dice Jacobs – per voi sono

pochi attimi, per noi invece sono la vita, cerchiamo sempre di

limare dei centesimi e dietro quel tempo c’è un mondo, una vita.

La corsa ti dà adrenalina, sembra semplice ma non lo è”.

Cosa ne pensa di Usain Bolt che lo ha definito suo erede? “E’

veramente fantastico – il commento di Jacobs -, tanta roba. Io

ho seguito ogni sua cosa, ed essere nominato suo erede è una

cosa incredibile”.

La difficoltà maggiore a Tokyo è stata che “non mi sono mai

adattato al fuso orario. Al di fuori della pista io sono un

pigro, un gran dormiglione. Mi godo tutti quei momenti che posso

vivere in lentezza. Striscio i piedi quando cammino, sto sul

divano e a letto il più tempo possibile. Le scale non le faccio

mai, se c’è un ascensore io lo prendo”.

A maggio uscirà il suo libro, ‘Flash’, edito da Piemme.

“Spiegherò che bisogna avere dei sogni e viverli fino in fondo –

dice Jacobs -. Nessuno ti regala niente, non bisogna aspettarsi

di trovare le porte aperte ma poi si aprirà il portone più

importante. Il libro racconta più i miei insuccessi che i

successi, perché sono quelli che mi hanno aiutato a vincere”.

