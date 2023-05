Atletica:Rabat;3000 siepi,azzurro Oghlami fa minimo per Mondiali

Condividi l'articolo

(ANSA) – RABAT, 28 MAG – A Rabat, nella seconda tappa della

Diamond League di atletica, lo stadio è tutto per il ‘local

hero’ Soufiane El Bakkali, oro olimpico e mondiale dei 3000

siepi, capace di un crono che al mondo mancava dal 2012

(7:56.68) e che lo piazza all’ottavo posto delle liste di

sempre.

Ma Casa Italia può sorridere per Osama Zoghlami e per il suo

8:14.58, terza prestazione in carriera, un tempo che lo porta

direttamente alla rassegna iridata di Budapest e che è inferiore

soltanto a quanto fatto nelle due passate edizioni del Golden

Gala, a Roma nel 2022 (8:11.00) e a Firenze nel 2021 (8:14.29).

Non male per essere la prima dell’anno nella specialità di cui è

bronzo europeo.

Il siciliano dell’Aeronautica completa una gara di rimonta al

sesto posto, sulla scia del keniano Leonard Kipkemoi Bett

(quinto in 8:14.42). Davanti, ritmi folli: 2:37 il primo mille,

5:20 il passaggio ai 2000, un ultimo mille da 2:36 per El

Bakkali che ai -500 saluta l’etiope Getnet Wale (8:05.15).

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte