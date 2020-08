Atletica:risparmi e premi a risultati,corsa Fidal Fabbricini

(ANSA) – ROMA, 29 AGO – Spostare risorse economiche dagli

atleti top militari verso quelli civili delle categorie U20 e

U23. Riorganizzazione degli uffici federali e rimodulazione

delle figure

cardine come quelle del direttore tecnico e del segretario

generale. Sono alcuni dei punti del programma che Roberto

Fabbricini, candidato alla presidenza della Fidal, ha illustrato

a margine della seconda giornata dei campionati italiani

assoluti di atletica leggera di Padova.

Fabbricini ha confermato i quattro della sua squadra: Sabrina

Fraccaroli e l’ex azzurra Barbara Lah per le

donne e Stefano Ruggeri e Giuseppe Scorzoso per gli uomini.

In relazione agli atleti di punta proposta di premi ai veri

risultati di livello internazionale invece del sostegno generico

a decine di atleti azzurri. Per gli atleti professionisti con

grandi sponsor si richiedono decisioni e strategie condivise o,

se decidono in autonomia con team a parte, nessun sostegno

economico organizzativo da parte della

Fidal. Il candidato alla presidenza sottolinea l’importanza del

risparmio nella macchina burocratica da dirottare nel settore

tecnico e sul territorio e volontà di riprogettare il Centro

Studi & Ricerche. Quanto alla possibile candidatura di Roma agli

europei 2024 Fabbricini si è detto perplesso alla luce del

momento difficile per il paese a fronte di un impegno economico

elevatissimo. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte