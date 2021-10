Atp Anversa: Rinderknech ko, Sinner in semifinale

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 22 OTT – Jannik Sinner si è qualificato per le

semifinali del torneo Atp di Anversa, battendo in due set (6-4,

6-2) il francese Arthur Rinderknech, n.65 del ranking mondiale.

L’altoatesino – impegnato ad aumentare il proprio

punteggio nella “Race to Turin”, la classifica che seleziona gli

otto protagonisti per le Nitto ATP Finals di novembre -, per

accedere alla finale dovrà superare il 24enne sudafricano Loyd

George Harris, n.32 Atp, il quale ha eliminato l’ungherese

Marton Fucsovics. “Domani contro Harris non darà semplice: lui

quest’anno sta giocando bene ed ha fatto tanti buoni risultati –

ha detto a Supertennis il n.13 al mpondo e favorito del torneo

-. Sono contento che ci siano tanti italiani a tifare per

me…”. (ANSA).



