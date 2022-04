ATP: balzo Alcaraz, più 5 posizioni e scavalca Sinner

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 04 APR – Continua la scalata di Carlos Alcaraz

nella classifica ATP. Grazie alla vittorie di domenica nel

torneo Masters 1000 di Miami lo spagnolo avanza di cinque

posizioni, diventando il n.11 del mondo, una posizione sopra

Jannik Sinner che scende di una. Colui che, a 18 anni, è ormai

da tutti indicato come il nuovo Rafael Nadal è quindi ad un

passo dalla Top 10, visto che è a soli 29 punti dal n.10, il

britannico Cameron Norrie, che guadagna due posizioni.

Novak Djokovic mantiene il numero 1 del mondo con un piccolo

margine sul secondo classificato Daniil Medvedev (10 punti), che

sarà assente dai campi per uno o due mesi per curare un’ernia.

Scende dal podio Nadal. Infortunato a una costola, è stato

scavalcato dal tedesco Alexander Zverev, giunto ai quarti a

Miami. Il norvegese Casper Ruud, finalista in Florida, guadagna

una posizione per salire al 7/o posto, alle spalle di Matteo

Berrettini. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte