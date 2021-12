Atp Cup: Djokovic rinuncia, dubbi per Australian Open

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 29 DIC – Novak Djokovic non giocherà l’Atp Cup

di tennis, in programma dall’1 al 9 gennaio a Sydney. Lo hanno

annunciato gli organizzatori, rafforzando l’incertezza sulla

partecipazione del serbo a l’Australian Open. “Il numero uno al

mondo Novak Djokovic si è ritirato dall’ATP Cup 2022. La squadra

serba sarà ora guidata dal n.33 al mondo, Dusan Lajovic”, recita

la nota degli organizzatori, che attendevano da giorni una

comunicazione da parte del serbo. Djokovic lascia ancora dubbi

sulla sua partecipazione agli Australian Open (17-30 gennaio),

torneo del Grande Slam che ha vinto nove volte, comprese le

ultime tre edizioni.

Per quanto riguarda la Atp Cup, cambia anche il girone

dell’Italia, che non affronterà l’Austria, esclusa dopo il

forfait di Dominic Thiem e Dennis Novak. Al posto degli

austriaci giocherà la Francia che schiera Ugo Humbert, Arthur

Rinderknech, Edouard Roger-Vasselin e Fabrice Martin. La squadra

dell’Italia comprende Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Lorenzo

Sonego, Simone Bolelli e Fabio Fognini.

Completano il girone l’Australia – prima avversaria degli

azzurri, domenica 2 gennaio – e la Russia, a Sydney senza

Andrey Rublev, Aslan Karatsev e Evgeny Donskoy: convocato Evgeny

Karlovskiy. (ANSA).



