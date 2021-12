Atp Cup: Italia in gruppo con Russia, Austria, Australia

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 07 DIC – E’ stato effettuato il sorteggio dei

gironi della terza edizione dell’Atp Cup, in programma dall’1 al

9 gennaio a Sydney. L’Italia, finalista nella passata edizione,

è nel gruppo B con i campioni in carica della Russia, l’Austria

del rientrante Dominic Thiem e l’Australia padrone di casa. Se

viene data certa la presenza di Jannik Sinner, quella di Matteo

Berrettini dipenderà dai tempi di recupero dall’infortunio

rimediato alle Atp Finals di Torino.

Nel gruppo A si sfideranno Serbia, Norvegia, Cile, Spagna, in

quello C Germania, Canada, Gran Bretagna, Stati Uniti, mentre

Grecia, Polonia, Argentina, Georgia si affronteranno nel gruppo

D.

Dopo le polemiche sulla questione vaccinale spicca la

presenza di Djokovic tra i convocati nella squadra della Serbia,

mentre in quella spagnola emerge l’assenza di Rafael Nadal. Il

35enne, in fase di recupero da un problema al piede che lo aveva

fermato ad agosto, nelle scorse settimane sembrava intenzionato

a partecipare a un torneo di esibizione ad Abu Dhabi previsto

questo mese e poi a prendere parte a un altro torneo prima di

arrivare a Melbourne per gli Australian Open.

Le nazioni sono state ammesse in base al ranking dei loro

numero uno e numero due (l’Australia è l’unico paese la cui

presenza è garantita grazie ad una wild card): i team saranno

poi completati da altri due giocatori, selezionati in base al

ranking di singolare (i numeri 3 e 4 di ogni nazione) oppure di

quello del doppio nel caso di scelta a favore di uno

specialista. Le squadre sono state suddivise in quattro fasce

(1-4, 5-8, 9-12 e 13-16) e in ogni gruppo ne è stata sorteggiata

una per ciascuna fascia.

Il format prevede che le squadre siano divise in quattro

gruppi da quattro (il sistema è quello del girone all’italiana)

con la prima classificata di ciascun raggruppamento a

qualificarsi per le semifinali. Ciascuna sfida prevede il match

tra i numeri 2, quello tra i numeri 1 ed un doppio.

Verranno assegnati fino a un massimo di 750 punti in

singolare (250 in doppio) a chi vincerà la competizione il cui

montepremi è salito a 14 milioni di dollari. (ANSA).



—

