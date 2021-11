Atp finals: Cozzoli, ‘segno ripresa e successo made in Italy’

Condividi l'articolo









(ANSA) – TORINO, 05 NOV – “Che un evento di questa rilevanza

sia a Torino è motivo di orgoglio, segno di ripresa, un successo

del made in Italy. Il segreto è sempre fare squadra come è

accaduto per questo evento”. Così il presidente e amministratore

delegato di Sport e Salute, Vito Cozzoli, intervenuto alla

conferenza stampa delle Nitto Atp Finals.

“Lo sport è uno – aggiunge -, i campioni vengono dalla base

che a sua volta si alimenta delle gesta ed emozioni che ci

regaleranno gli 8 master che vedremo in questa manifestazione”.

(ANSA).



