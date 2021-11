Atp Finals: dietrofront Cts, Pala Alpitour torna al 60%

Condividi l'articolo









Torna al 60% la capienza del Pala Alpitour di Torino, che da domenica ospita le Nitto Atp Finals.

Lo ha deciso il Cts, che nei giorni scorsi aveva portato al 75% la capienza dell’impianto. Una “inattesa retromarcia” per la Fit. “Come uomo delle istituzioni non posso che comprendere ed accettare la decisione del Cts – commenta il presidente Angelo Binaghi – In un momento in cui i contagi stanno risalendo ogni prudenza è giustificata. Per questo, però, mi aspetto che il Cts rispetti quanto pensava in tema di equiparazione fra appassionati di tennis e spettatori di cinema e teatri e riduca subito anche la loro capienza al 60%”.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte