Atp Finals: Djokovic ‘Berrettini fenomeno, spero torni’

(ANSA) – TORINO, 15 NOV – “Gli mando un grande abbraccio, è

un giocatore fenomenale e una grandissima persona. È una cosa

che non vorresti mai che succedesse perché non puoi fare quello

che ami e posso immaginare come si senta. Per lui giocare qui in

Italia era una cosa molto speciale e speriamo possa tornare in

Coppa Davis o presto”. Queste le parole rivolte a Matteo

Berrettini da Novak Djokovic al termine della partita vinta

contro Casper Ruud alle Nitto Atp Finals di Torino. (ANSA).



