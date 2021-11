Atp Finals: Djokovic perfetto, vince la terza gara su tre

Condividi l'articolo









Un’altra vittoria per Novak Djokovic, che archivia la pratica Norrie con un netto 2-0. In 66 minuti, il serbo batte l’avversario con un doppio 6-2 e vince così la terza gara su tre disputate, senza mai perdere nemmeno un set. “Stasera ho giocato molto bene dal primo all’ultimo punto, non ci sono elementi negativi nella mia prestazione e questo mi incoraggia per domani” ha detto al termine della sfida. E proprio domani, infatti, il numero uno al mondo sarà impegnato nella semifinale contro Alexander Zverev.



