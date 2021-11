Atp Finals: esordio da sogno per Sinner, 2-0 a Hurkacz

Condividi l'articolo









(ANSA) – TORINO, 16 NOV – Jannik Sinner batte 2-0 Hubert

Hurkacz. E’ stato un esordio da sogno per l’altoatesino, che

vince la sua prima gara in carriera alle Atp Finals. Una gara in

crescendo per il ventenne, che liquida il polacco in un’ora e 25

minuti con i parziali di 6-2, 6-2. Per Sinner, che ha sostituito

l’infortunato Matteo Berrettini, ora c’è la sfida contro Daniil

Medvedev, in programma nella giornata di giovedì sempre al Pala

Alpitour di Torino. (ANSA).



