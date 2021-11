Atp Finals: Herbert-Mahut campioni, battuti Ram-Salisbury

Condividi l'articolo









(ANSA) – TORINO, 21 NOV – Pierre-Hugues Herbert e Nicolas

Mahut sono i campioni nel doppio delle Atp Finals: la coppia

francese trionfa nella finalissima per 2-0. Rajeev Ram e Joe

Salisbury escono sconfitti dopo un’ora e 32 minuti, i parziali

del 2-0 con cui si è conclusa la sfida sono 4-6, 6-7.

Dopo un primo set a senso unico, il britannico e lo

statunitense si sono ripresi nel secondo, arrivando fino al

tie-break. Poi, però, nel momento decisivo sono crollati:

Herbert e Mahut non hanno più sbagliato un colpo, con il

tie-break che si è concluso sul 7-0 per i due francesi.

“Grazie, Torino” la scritta proposta sulla telecamera per

festeggiare il titolo alle Atp Finals. “Avevamo perso nel round

robin contro di loro, ma oggi abbiamo giocato la miglior partita

di tutta la settimana”, il commento della coppia dopo essere

diventata campione.

Ora, l’attenzione del Pala Alpitour si sposta sulla

finalissima del singolo: alle 17 scendono in campo Daniil

Medvedev e Alexander Zverev. Il primo cerca di difendere il

titolo, il campione olimpico arriva all’appuntamento con la

spinta di aver eliminato Novak Djokovic in semifinale. (ANSA).



