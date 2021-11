Atp Finals: maestri racchetta a spasso nel centro di Torino

Condividi l'articolo









(ANSA) – TORINO, 12 NOV – Entrano davvero nel vivo le Nitto

Atp Finals di Torino. Dopo i sorteggi di ieri sera, e in attesa

delle prime partite di domenica, giornata che vedrà già scendere

in campo la star di casa Matteo Berrettini contro Alexander

Zverev, oggi prendono il via le primi conferenze stampa degli

otto maestri, che in mattinata si sono concesso anche una

passeggiata in centro tutti insieme.

A breve è atteso l’incontro stampa in modalità online con il

numero 1 del ranking mondiale Novak Djokovic, che nel pomeriggio

tornerà al Pala Alpitour per una nuova sessione di allenamenti,

questa volta contro il campione di casa. Ieri il serbo si era

confrontato sui campi di allenamento con il numero due Daniil

Medvedev. In serata è toccato anche al greco Stefanos Tsitsipas

allenarsi, mettendo alla prova soprattutto il braccio che nelle

ultime settimane gli ha dato non pochi problemi. Allenamenti

anche per gli altri sfidanti Andrey Rublev, Casper Ruud, Hubert

Hurkacz e Alexander Zverev che ha sfidato il fratello Mischa.

(ANSA).



Fonte originale: Leggi ora la fonte