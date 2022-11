Condividi l'articolo

(ANSA) – TORINO, 15 NOV – Rafa Nadal perde ancora e

colleziona la sua seconda sconfitta alle Atp Finals di Torino.

Dopo il 2-0 contro Fritz, lo spagnolo ripete lo stesso risultato

anche contro Auger-Aliassime. Il tennista canadese supera 6-3,

6-4 l’avversario in un’ora e 58 minuti di gioco, riscattando

così la caduta contro Ruud e tornando in corsa per la

qualificazione. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte