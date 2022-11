Condividi l'articolo

(ANSA) – TORINO, 15 NOV – Seconda vittoria in due partite e

primato in classifica, alle Atp Finals di Torino volano Ram e

Salisbury. Lo statunitense e il britannico battono Glasspool e

Heliovaara in un’ora e un quarto con i parziali di 7-5, 6-4,

conquistando così la testa del ‘Gruppo Rosso’ in solitaria. La

terza giornata di torneo si concluderà con il singolo tra Ruud e

Fritz in programma alle 21. (ANSA).



