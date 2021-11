Atp Finals: Rublev a Torino, domani arriva Berrettini

Condividi l'articolo









(ANSA) – TORINO, 09 NOV – Un video panoramico di Torino

dall’alto, ripreso dall’hotel Principi di Piemonte dove è

arrivato oggi, con il sottofondo musicale di ‘Beautiful James’

dei Placebo e tre piccole bandiere italiane con l’hashtag

Torino. E la prima story torinese su Instagram di Andrey Rublev,

uno degli 8 campioni che da domenica si sfideranno a Torino alle

Nitto Atp Finals.

Il giovane tennista russo è stato il primo dei big ad

arrivare in città, dove oggi è già stato impegnato in due

sessioni di allenamento con il suo coach su uno dei campi del

Training Center del Circolo della Stampa Sporting. Per domani è

atteso l’arrivo degli altri finalisti, compreso l’italiano

Matteo Berrettini. (ANSA).



