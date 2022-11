Atp Finals: Rublev batte Tsitsipas e va in semifinale

Condividi l'articolo

(ANSA) – TORINO, 18 NOV – E’ Andrej Rublev l’ultimo

semifinalista alle Atp Finals di Torino. Il russo batte il greco

Stefanos Tsitsipas in un’ora e 45 minuti e con i parziali di

3-6, 6-3, 6-2 strappa il pass per entrare tra i primi quattro.

“Sono davvero contento di questo traguardo” il commento di

Rublev dal campo del Pala Alpitour. Il quadro delle semifinali

in programma domani si è completato: il russo affronterà Casper

Ruud, dall’altra parte del tabellone ci sarà il faccia a faccia

tra Novak Djokovic e Taylor Fritz. (ANSA).



