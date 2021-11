Atp Finals: Vezzali, ‘I’Italia ha saputo fare squadra’

Condividi l'articolo









(ANSA) – TORINO, 05 NOV – “I prossimi cinque anni

rappresenteranno una vetrina straordinaria per Torino, l’Italia,

il tennis e lo sport azzurro. Se oggi siamo qui è perché Italia

è stata capace di fare squadra, si è creata una sinergia

istituzionale ed è anche merito della credibilità internazionale

che il tennis italiano si è conquistato in questi anni”. A dirlo

la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, alla

conferenza stampa delle Atp Finals di Torino. “Per un evento

come questo – aggiunge – non poteva esserci scenario migliore di

Torino e del Piemonte. È grazie al lascito olimpico del Pala

Alpitour che Torino può oggi ospitare sia le Atp che la Coppa

Davis”, ha aggiunto l’esponente del Governo sottolineando che “investire sullo sport significa investire sui valori che esso

riesce a veicolare”.

A margine della presentazione, Vezzali ha aggiunto: “Ho

mandato proprio l’altro giorno la richiesta al Cts di valutare

l’opportunità di aumentare la capienza sia per le Atp Finals, in

modo da portarle all’80%, e per consentire il 100% per la

partita Italia Svizzera. Il Cts si riunirà oggi” e “ieri sera mi

sono interfacciata con Locatelli che però mi ha esposto una

criticità, che la condizione epidemiologica nel nostro Paese sta

peggiorando. Ma io sono fiduciosa e mi auguro che l’esito del

Cts possa essere a favore”. Quindi “entro oggi conosceremo la

valutazione del Cts – ha ribadito – sulla base delle mie

richieste alle quali ho allegato anche i protocolli che abbiamo

condiviso sia con la Fit che con la Figc”. (ANSA).



