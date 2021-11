Atp Finals: Volandri “Sinner è pronto, i 20 anni lo aiuteranno”

Condividi l'articolo









(ANSA) – TORINO, 16 NOV – “Li avremmo voluti in campo in

maniera diversa da quello che è successo oggi, ma se vogliamo

vedere un lato positivo è che Jannik esordisce alle Finals e non

è sicuramente un aspetto da sottovalutare. Credo che sia pronto

e che anche i suoi 20 anni lo possano aiutare a esordire nelle

Finals”. A dirlo, mentre Jannik Sinner si allena in vista della

partita di stasera alle Nitto Atp Finals di Torino dove scenderà

in campo subentrando a Matteo Berrettini, il capitano azzurro

della Coppa Davis, Filippo Volandri.

“È qui da sabato, quindi non è arrivato prestissimo ma

neanche troppo tardi, ed era sul chi va la perché anche

Tsitsipas non arriva in grandissime condizioni fisiche e quindi

è sicuramente pronto”. E a proposito del greco che oggi ha

dovuto interrompere l’allenamento per il problema al gomito che

lo affligge da qualche tempo, Volandri osserva che “se tanti

indizi fanno una prova sicuramente c’è da fare una riflessione

anche lì, comunque lui ha un giorno in più per valutare. Però

sì, lascia pensare che ci sia qualcosa che non va”. (ANSA).



