Atp Indian Wells: semifinale a sorpresa, Fritz-Basilashvili

(ANSA) – ROMA, 16 OTT – Semifinale a sorpresa a Indian Wells:

Nikoloz Basilashvili, n.36 al mondo, sfiderà Taylor Fritz

(n.39). Il georgiano, al suo primo quarto di finale in un

Masters 1000, ha superato 6-4, 2-6, 6-4 Stefanos Tsitsipas, n.3

Atp e seconda testa di serie. Fritz – che aveva già eliminato

Matteo Berrettini e Jannik Sinner – contro Alexander Zverev (n.4

Atp) ha salvato due match point prima di chiudere 4-6, 6-3,

7-6(3) e festeggiare così la prima semifinale in un Masters

1000.

“Ho giocato partite davvero fantastiche in questo torneo”, ha

detto Basilashvili, che ha messo costantemente sotto pressione

da fondo Tsitsipas. “Non ero neanche così contento di come ho

giocato oggi, ma sono soddisfatto per come ho gestito i miei

livelli di stress. Era il primo quarto di finale in un torneo di

questo livello e Stefanos è un avversario super tosto, sapevo

che sarei stato un po’ teso”.

“È stupefacente, soprattutto il modo in cui quella partita si

è conclusa, con emozioni così forti. La folla era incredibile, è

un sogno che si avvera”, ha detto Fritz. La sua unica altra

vittoria contro un top 5 era arrivata alla Laver Cup nel 2019,

contro l’allora numero 5 del mondo Dominic Thiem. In semifinale

l’americano cercherà di vendicare la sua sconfitta a Doha contro

Basilashvili. Nell’altra sfida per l’accesso alla finale il n.28

al mondo Grigor Dimitrov sfiderà Cameron Norrie (n.26). (ANSA).



—

