Atp Miami: Medvedev a ottavi senza fatica, Bronzetti eliminata

(ANSA) – ROMA, 28 MAR – Il russo Daniil Medvedev, n.2 del

ranking mondiale, ha battuto senza fatica lo spagnolo Pedro

Martinez per 6-3, 6-4 raggiungendo così gli ottavi di finale del

torneo Masters 1000 di Miami. Esperienza in Florida finita,

invece, per l’azzurra Lucia Bronzetti. Fallendo un match point

nel terzo set, la 23enne è uscita di scena agli ottavi perdendo

5-7, 6-4, 7-5 con l’australiana Gavrilova, in tabellone grazie

ad una wild card.

Medvedev ha come primo obiettivo raggiungere la semifinale,

traguardo che gli permetterebbe di tornare n.1 del mondo,

scavalcando di nuovo Novak Djokovic, ma io suo cammino verso il

titolo procede sicuro. “I campi qui sono molto lenti, quindi le

partite possono andare avanti a lungo – ha commentato -. Sono

riuscito a fare meno errori nei momenti importanti, a servire un

po’ meglio. Il margine non era grande, ma sono riuscito a

vincere e sono contento”.

Ora il russo dovrà superare lo statunitense Jenson Brooksby

(n.39) che ha messo fuori Roberto Bautista (n.17) col punteggio

di 6-3, 5-7, 6-4. Era stato proprio lo spagnolo a eliminare lo

scorso anno Medvedev dal torneo. In un altro incontro odierno,

il polacco Hubert Hurkacz (n.10) ha sconfitto il russo Aslan

Karatsev per 7-5, 4-6, 6-3. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte