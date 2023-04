Atp Montecarlo: Medvedev battuto, Rune in semifinale

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 14 APR – Sarà il ventenne norvegese Holger

Rune ad affrontare Jannik Sinner oppure Lorenzo Musetti, in

campo tra poco nella semifinale del torneo Masters 1000 di

Montecarlo. Rune si è infatti imposto in due set nei quarti di

finale sul russo Daniil Medvedev, n.5 al mondo, con il punteggio

di 6-3, 6-4.

La terra rossa non è la superficie più gradita a Medvedev il

quale, reduce dal successo su Sinner nel torneo sul cemento di

Miami, si è dovuto inchinare al giovane avversario, numero 9 al

mondo. (ANSA).



—

