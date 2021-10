Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 02 OTT – Lorenzo Sonego si ferma ai quarti di

finale del torneo Atp 250 di San Diego, in California. Il 26enne

torinese, n.23 al mondo e 9 del seeding, è stato battuto per 6-1

6-4 dal 22enne norvegese Casper Ruud, n.10 in Atp e seconda

testa di serie del torneo. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte