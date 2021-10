Condividi l'articolo









Jannik Sinner si è qualificato per la finale del torneo Atp di Sofia battendo due set a zero il serbo Filip Krajinovic, n.37 Atp, col punteggio di 6-3, 7-5. L’altoatesino, n.14 del ranking e campione in carica nel torneo bulgaro, affronterà in finale Gael Monfils. Il francese, testa di serie numero 2, ha sconfitto per 7-5, 6-0 lo statunitense Marcos Giron.

