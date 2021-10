Atp Sofia: Sinner in semifinale, Mager eliminato

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 01 OTT – Jannik Sinner ha raggiunto le

semifinali del torneo ATp di Sofia battendo due set a zero

l’australiano James Duckworth, n.56 del ranking, col punteggio

di 7-6, 6-4. L’altoatesino, n.14 del ranking e campione in

carica nel torneo bulgaro, affronterà il vincente della sfida

tra il polacco Kamil Majchrzak e il serbo Filip Krajinovic.

L’altra semifinale vedrà di fronte lo statunitense Marcos

Giron e il francese Gael Monfils, il quale ha eliminato il

sanremese Gianluca Mager con un doppio 6-2, in appena 50 minuti

di gioco. (ANSA).



—

