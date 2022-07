Atp Umago: Fognini subito fuori, Zeppieri al secondo turno

Condividi l'articolo

Un promosso e un bocciato tra gli italiani scesi in campo nel torneo ATP 250 di Umago, in Croazia.

Giulio Zeppieri, n.168 del ranking, promosso dalle qualificazioni, ha centrato la prima vittoria nel circuito maggiore battendo in tre set (3-6, 6-1, 6-4) l’argentino Pedro Cachin, n. 90 Atp.

Al secondo turno il ventenne romano trover√† il colombiano Daniel Elahi Galan (n.99), che ha sconfitto Fabio Fognini, n.54 ATP e settima testa di serie, vincitore dell’edizione del 2016 (e finalista anche nel 2013). Il 35enne di Arma di Taggia ha giocato il suo tennis solo a sprazzi e ha perso in tre set col punteggio di 6-3, 5-7, 6-3.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte