++ Attacchi No Tav da 3 punti, lanciati sassi e bombe carta ++

(ANSA) – TORINO, 13 DIC – Proseguono gli attacchi di

attivisti No Tav, sparsi nei boschi della Valle di Susa, attorno

al cantiere di Chiomonte della Torino-Lione. Secondo fonti

investigative circa 250 incappucciati si sono divisi in vari

gruppi nei sentieri e nei boschi della Clarea. Le forze

dell’ordine sono bersagliare da tre diversi punti: due dall’alto

e uno dal basso, sempre con lanci di petardi, bombe carta e

sassi. In risposta sono stati lanciati gas lacrimogeni.

Il tentativo dell’area oltranzista dei No Tav è di superare,

aggirandoli, gli schieramenti di polizia e carabinieri per poi

raggiungere così le recinzioni del cantiere di Chiomonte.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte