Attacco con coltello su un treno in Baviera, fermato 27enne arabo

E’ di almeno tre feriti il bilancio di un attacco a colpi di coltello su un treno ad alta velocità diretto a Norimberga, in Germania. Lo riferisce la Bild.

Due feriti sono in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Un giovane di 27 anni di origine araba è stato arrestato sul posto in seguito all’attacco avvenuto su un intercity in Baviera. Lo scrive la Bild online. Secondo il tabloid, il giovane sarebbe psichicamente instabile e avrebbe anche chiesto aiuto sul convoglio.



