Atti vandalici in chiesa nel Bolognese, scoperti 2 under 14

(ANSA) – BOLOGNA, 28 GEN – Dopo essere entrati nella chiesa

di Santa Maria Maggiore, a Pieve di Cento nel Bolognese, hanno

bruciato un libro di liturgia, gettato a terra dei santini,

hanno tentato di rompere il microfono del leggio e cercato di

rubare la statua di un maialino, ai piedi di quella di

Sant’Antonio Abate, prima di cospargerla di olio di oliva. Due

ragazzi, di età inferiore ai 14 anni, sono stati individuati dai

carabinieri come gli autori di questi atti vandalici compiuti,

nella chiesa, il pomeriggio di lunedì 17 gennaio. Approfittando

dell’assenza di fedeli, sono entrati in azione, un episodio di

danneggiamento, di minore gravità, si era verificato nel luogo

di culto anche lo scorso mercoledì 12 gennaio, sempre nel

pomeriggio. I ragazzi , riconosciuti dai militari che hanno

analizzato i video delle telecamere di sorveglianza, sono stati

accompagnati in caserma dai genitori: entrambi hanno ammesso le

proprie responsabilità e hanno chiesto scusa. Il parroco avrebbe

perdonato entrambi. (ANSA).



