ATTRAVERSATI DALLE TRASFORMAZIONI – Nuovo appuntamento con il percorso del Centro per le Famiglie “Adolescenti e Genitori: Nuove connessioni possibili” | Comune di Rimini

Continua il ciclo di appuntamenti con il percorso “Adolescenti e genitori: Nuove Connessioni Possibili”, organizzato dal Centro per le Famiglie e promosso dall’Assessorato alla Scuola e alle Politiche educative del Comune di Rimini, dedicato a genitori, insegnanti ed educatori di ragazzi preadolescenti e adolescenti.

L’incontro dal titolo “Attraversati dalle trasformazioni: il bisogno di conoscersi ed essere riconosciuti”, si terrà

Giovedì 28 Ottobre ore 20.45 online sulla piattaforma Ciscowebex ed in diretta streaming sulla pagina Facebook del Centro per le Famiglie.

Per accedere all’incontro è sufficiente cliccare al seguente link:

https://ilmillepiedi-coop-soc-rimini.webex.com/ilmillepiedi-coop-soc-rimini-it/j.php?MTID=mfc0938e55818331429731b91f5d2f65f

Per comprendere meglio gli ambiti dove il cambiamento in adolescenza si sente in modo particolarmente intenso – come corpo, mente, relazione con genitori e amici – parleremo con Sofia Bignamini, psicologa e psicoterapeuta dell’adolescenza dell’Istituto Minotauro, autrice del libro dal titolo “I Mutanti”.

I ragazzi e le ragazze vengono così definiti dall’autrice “mutanti”, proprio perché attraversano il periodo della “muta”, in cui lasciano i panni del bambino per divenire giovani uomini e donne, cambiando pelle, espressioni, aspetto e umore, mentre cercano di definirsi e intrecciare relazioni con il mondo.

“…ai nostri ragazzi accade una trasformazione dagli esiti rivoluzionari. Proprio come i serpenti cambiano pelle – perché sono cresciuti e quella che avevano è diventata stretta- anche i nostri figli a un certo punto mutano, attraversando un periodo in cui faticano a riconoscersi e ad essere riconosciuti […]”

Qualcosa di simile accade anche ai nostri mutanti mentre vivono la preadolescenza: attraversati dalle trasformazioni in corso, appaiono spesso disorientanti e disorientati. Da parte nostra è richiesta una certa dose di fiducia e competenza per non dimenticarci che il loro è solo un passaggio..”

Ci confronteremo insieme a Sofia Bignamini per comprendere come non esistano ricette preconfezionate per guidarli in questo passaggio; esistono però trappole da evitare, ostacoli da aggirare e soprattutto occasioni da cogliere. Prima fra tutte, quella di avere fiducia in loro e difendere la loro speranza di futuro!

